أبرزها بابجي والحوت الأزرق.. إجراءات التعليم لمواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية بهواتف الطلاب

الأربعاء 07 ديسمبر 2022



كتبت-منة الله عبدالرحمن:

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات عاجلة لحماية طلاب المدارس من مخاطر بعض التطبيقات والألعاب الإلكترونية التي قد تتسبب في تعرض حياة الطلاب للخطر.

ومن أخطر الألعاب التي تعرض الطلاب للعنف بابجي، الحبار، الحوت الأزرق، تشارلي، كتم الأنفاس”.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور من خطورة تلك الألعاب والتطبيقات، مناشدتهم بمراقبة الهواتف الذكية الخاصه بأبنائهم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رصد قيام بعض الطلاب بعدد من المدارس التابعة لإدارات تعليمية مختلفة بممارسة لعبة خطرة يحاولون خلالها تطبيق لعبة على الإنترنت.

وأوضحت الوزارة، أنه خلال خطوات اللعبة يحدث حالة من الإغماء وتعرض حياة الطالب للخطر، ووجهت كافة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بالتنبيه على مديري المدارس مراقبة أي أنشطة غير معتادة يقوم بها الطلاب قد تضر بهم وتنفيذ حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية التي يسعى بعض الطلاب لتطبيقها على أرض الواقع.

و ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان رسمي، أخر، أولياء الأمور، بالتأكيد على مراقبة نشاط أبنائهم على الهواتف الذكية في ظل انتشار تطبيقات وألعاب إلكترونية قد تمثل خطرًا داهمًا على صحتهم العقلية والجسمانية.

وأشارت الوزارة إلى أن الرقابة الأسرية باتت ضرورة ملحة وأولوية قصوى في ظل ممارسة بعض الطلاب لأنشطة خطرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية بما يؤثر على صحتهم النفسية والجسمانية، والتي تنعكس بدورها على أدائهم الدراسي.

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