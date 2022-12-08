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ألمانيا تؤكد استمرارها بمساعدة النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الأربعاء، توبياس تونكيل، رئيس ملف الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الألمانية، والوفد المرافق له المؤلف من السفير الألماني لدى بغداد والقنصل العام الألماني في إقليم كوردستان.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان، والأوضاع في المنطقة بشكل عام، والعلاقات بين أربيل وبغداد، والعلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع دول الجوار.

وأعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره للمساعدات العسكرية والإنسانية التي تقدمها ألمانيا لإقليم كوردستان في الحرب ضد الإرهاب، وقدم ملخصا لزيارته الأخيرة إلى بغداد ولقاءاته مع كبار المسؤولين العراقيين.

وتحدث توبياس تونكيل عن الغرض من برنامج زيارته لإقليم كوردستان والمنطقة، وأعرب عن رغبة بلاده في مواصلة التعاون والدعم للعراق وإقليم كوردستان وحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

وفي جانب آخر من الاجتماع، جرى بحث الوضع الأمني في المنطقة بشكل عام، ووضع النازحين واللاجئين، وسبل خلق أرضية لعودتهم إلى ديارهم وتنفيذ اتفاقية شنگال (سنجار)، حيث تم التأكيد على استمرار المساعدات الإنسانية الألمانية للنازحين واللاجئين.

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