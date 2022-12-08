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الأعرجي: ‏حكومة السوداني تنتهج بناء علاقات متوازنة


اكد مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، اليوم الخميس، ان ‏حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تنتهج بناء علاقات متوازنة واحترام السيادة مع دول الجوار .

وذكر الاعرجي في تغريدة بتوتير ان “حكومة السوداني تنتهج علاقات متوازنة مصالح مشتركة، احترام للسيادة عدم التدخل بالشأن الداخلي للآخرين ، مبدأ الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات”.

يذكر ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجرى جولة لزيارة الاردن والكويت وايران ضمن حراك حكومته لبناء علاقات دولية واقليمية على اساس المصالح المشتركة بين العراق وتلك البلدان.

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