الداخلية تؤكد وجود لجنة أمنية عليا ستحدد تداعيات ذي قار الأمنية



08-12-2022

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، أن لجنة أمنية عليا ستحدد أسباب ما جرى في محافظة ذي قار من تداعيات أمنية.

وقال مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في تصريح متلفز أن “لجنة امنية عليا ستحدد اسباب ما جرى في ذي قار”، لافتا الى ان “القائد العام وجه وزير الداخلية باستبدال قائد شرطة ذي قار”.

وأضاف أن “مجمل الوثائق المسربة على مواقع التواصل غير صحيحة”، مبينا “نسعى أن تكون مركز الشرطة نقطة لتعزيز الامن المجتمعي”.

وأكد “السعي لإطلاق تطبيق الكتروني خاص بوزارة الداخلية”، موضحا أنه “بإمكان جميع المواطنين طلب مقابلة وزير الداخلية”.

وتابع، “ركزنا على ضبط الحدود لمكافحة المخدرات”، لافتا الى ان “تجارة المخدرات أصبحت ظاهرة دولية وأن الإرهاب لم يعد التهديد الأول”.

يذكر أن شهداء وجرحى سقطوا اليوم في تظاهرات ذي قار للمطالبة بإسقاط “دعاوى كيدية” تطال النتظاهرين، بحسب تصريحات عينة منهم.

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