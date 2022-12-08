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السوداني يفتتح معرض العراق الدولي للكتاب


افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء الأربعاء، معرض العراق الدولي للكتاب، الذي يقام في معرض بغداد الدولي.
وذكر بيان لمكتب السوداني تلقته الرشيد، أن “الأخير أجرى جولة في أروقة المعرض، واطلع على مشاركات دور النشر العراقية والعربية والدولية، وأشار إلى أهمية هذه الفعاليات الثقافية التي تحظى باهتمام كبير، نظراً لدورها الثقافي، كما تنال أهميتها من الدور الذي تلعبه في مجال نشر المعرفة”.
وأكد رئيس الوزراء وفقاً للبيان أن “الحكومة داعمة لكل المبادرات الثقافية التي تسهم في تبادل الأفكار، وساندة لكل الجهود التي تحيي مثل هذه الفعاليات، وتعكس الجانب المضيء للعراق ببعده الثقافي والحضاري”.

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