“بختيارحاجی حمد”يعلن عن بدء العمل بالمنصة الالكترونية لممثلية حكومة اقليم كوردستان

اقامت ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد،خلال الأيام(٥-٦-٧/١٢/٢٠٢٢) في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ورشة عمل لموظفي اغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية في الاقليم.

وفي تصريح خص به “التآخي” الاربعاء (٢٠٢٢/١٢/٧) اعلن الاستاذ “بختيار حاجی حمد” مدیرعام شؤون العلاقات والمتابعة في الممثلية “ان الهدف من اقامة الورشة التي استمرت ثلاثة ايام متتالية هوتدريب موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية في اقليم كوردستان على كيفية استخدام المنصة الالكترونية الخاصة بالبريد المركزي للممثلية.

ونوه”حاجي”انه تم بدء العمل بالمنصة منذ اكثرمن عام وتم ربط بعض الجهات بالمنصة المذكورة بها والغاية من اقامة الورشة بادرة لربط الدوائر والمؤسسات الحكومية للأقليم بالبريد المركزي للممثلية،مؤكدا على انه في غضون الاسبوعين المقبلين،سيتم استلام بريد الدوائروالمؤسسات في الاقليم عبر المنصة الالكترونية،لغرض الاسراع في انجاز معاملات المواطنين.

وفي ختام تصريحه اعلن “حمد” ان المنصة المذكورة مدعومة من قبل مركز البيانات في الامانة العامة لمجلس الوزراء،مقدماً شكره وامتنانه للأمانة على تعاونها لأنجاز هذا المشروع الحضاري.

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