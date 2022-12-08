Posted on by

خطة سريعة لمعالجة الزحامات المرورية

أفصحت لجنة الخدمات والإعمار عن خطة سريعة لمعالجة الزحامات المرورية في بغداد، مؤكدة تضمينها إنشاء مجسرات خلال سقف زمني أمده 8 أشهر.

وقال عضو اللجنة حيدر شيخان الجبوري، إن «هناك خطة سريعة لإنشاء مجموعة من المجسرات تكون على تقاطعات مهمة في بغداد، وتتضمن كذلك الاهتمام بمداخل بغداد من أجل معالجة أزمة الزحامات المرورية».

وأضاف الجبوري، أن “اجتماعاً عقد برئاسة الأمـين العام لمجلس الوزراء وضم وزارة الإسكان والإعمار والبلديات ولجاناً نيابية وجهات متخصصة أخرى بشأن هذا الموضوع”.

وأشار، إلى ان “الاجتماع عرضت خلاله الخطة السريعة لغرض النهوض بالواقع الخدمي في العاصمة بغداد”.

واكد الجبوري، أن “الاجتماع ساند الخطة لفك الاختناقات المرورية، فضلا عن إنشاء شوارع حولية خلال بناء مداخل لبغداد”.

ونوه، إلى أن “الخطة تتضمن إنشاء مجموعة مجسرات بشكل سريع، وبمدة زمنية تتراوح بين 7 و8 أشهر”.

ومضى الجبوري، إلى أن “التخصيصات موجودة في الموازنة، كما أن الجدوى الاقتصادية متوفرة وتجري دراستها في وزارة الإعمار”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close