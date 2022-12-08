أفصحت لجنة الخدمات والإعمار عن خطة سريعة لمعالجة الزحامات المرورية في بغداد، مؤكدة تضمينها إنشاء مجسرات خلال سقف زمني أمده 8 أشهر.

وقال عضو اللجنة حيدر شيخان الجبوري، إن «هناك خطة سريعة لإنشاء مجموعة من المجسرات تكون على تقاطعات مهمة في بغداد، وتتضمن كذلك الاهتمام بمداخل بغداد من أجل معالجة أزمة الزحامات المرورية».

وأضاف الجبوري، أن “اجتماعاً عقد برئاسة الأمـين العام لمجلس الوزراء وضم وزارة الإسكان والإعمار والبلديات ولجاناً نيابية وجهات متخصصة أخرى بشأن هذا الموضوع”.

وأشار، إلى ان “الاجتماع عرضت خلاله الخطة السريعة لغرض النهوض بالواقع الخدمي في العاصمة بغداد”.

واكد الجبوري، أن “الاجتماع ساند الخطة لفك الاختناقات المرورية، فضلا عن إنشاء شوارع حولية خلال بناء مداخل لبغداد”.

ونوه، إلى أن “الخطة تتضمن إنشاء مجموعة مجسرات بشكل سريع، وبمدة زمنية تتراوح بين 7 و8 أشهر”.

ومضى الجبوري، إلى أن “التخصيصات موجودة في الموازنة، كما أن الجدوى الاقتصادية متوفرة وتجري دراستها في وزارة الإعمار”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط