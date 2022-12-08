رئيس اتحاد الكرة يهنئ نظيره المغربي بعد الفوز على إسبانيا



هنأ رئيس اتحاد الكرة، عدنان درجال، نظيره المغربي بعد الفوز على إسبانيا.

وذكر بيان للاتحاد، : “يتقدّمُ رئيسُ الاتّحاد العراقيّ لكُرةِ القدم “عدنان درجال”، نيابةً عن أُسرةِ الاتحاد، بأسمَى التهاني والتبريكاتِ إلى الاتّحادِ المغربيّ للعبةِ لمُناسبةِ بلوغ المُنتخبِ المغربيّ الشقيق دورَ الثمانية لبُطولةِ كأس العالم الجارية في دولةِ قطر الشقيقة، وتحقيقهم إنجازاً عربيّاً تاريخيّاً غير مسبوق”.

وأضاف البيان: “لقد سطّرَ نجومُ “أسود الأطلس” أروعَ الصور وأرقى الملاحم الكُرويّةِ، وهم يصولون ويجولون في المُستطيلِ الأخضر، ويسجلون النجاحاتَ تِلْو النجاحاتِ، بعدَ أن تفوقوا بإصرارهم وقدرتهم على نظيرهم الإسباني”.

وتابع: “أثبتَ مُنتخبُ المغرب إنه المُمثلُ الفعليّ للمُنتخباتِ العربيّة، وها هو اليوم يحملُ لواءَ النجاح العربيّ الكُرويّ الكبير”.

وبين: “نتمنى أن يواصلَ فتيةُ “وليد الركراكي” مسيرتهم وصولاً لأبرز وأفضل المَراكزِ في مونديال قطر أكبر المحافل الكُرويِة”.

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