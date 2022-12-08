عطلة البرلمان ترحل الموازنة ورئاسات اللجان إلى الشهر المقبل

بغداد/ حسين حاتم

بدأ مجلس النواب، اليوم الخميس، عطلته التشريعية لمدة 30 يوماً على أن يستأنف جلساته في التاسع من كانون الثاني المقبل.

وقررت رئاسة مجلس النواب، في 8 تشرين الثاني 2022، تمديد الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الأولى للدورة الانتخابية الخامسة، شهراً واحداً، وذلك “لإقرار قوانين مهمة”.

وبحسب نواب تحدثوا لـ(المدى)، فإن عمل اللجان البرلمانية سيكون متواصلا خلال العطلة التشريعية وستكون هناك اجتماعات دورية اسبوعية لرؤساء اللجان لحسم العديد من المشاريع والملفات المهمة.

ويقول عضو مجلس النواب محما خليل في حديث لـ(المدى)، إن “العطلة التشريعية لمجلس النواب بدأت اليوم الخميس، وفق الدستور”.

واضاف خليل وهو رئيس لجنة الخدمات النيابية، ان “العطلة التشريعية تشمل جميع النواب ورؤساء اللجان”، مبينا أن “رؤساء اللجان ستكون لهم اجتماعات دورية اسبوعية خلال العطلة التشريعية”.

وأشار عضو مجلس النواب الى، أن “ملف اللجان ورؤساء اللجان سيحسم بعد العطلة التشريعية ومزاولة مجلس النواب لعمله”.

بدوره، يقول عضو مجلس النواب الاخر، ثائر مخيف في حديث لـ(المدى)، إن “اللجان البرلمانية ستواصل اعمالها واجتماعاتها حيث تم تبليغ الجميع بالاستمرار بالدوام من اجل تفعيل عملها والاستمرار بدراسة ومناقشة ما يأتيها من قوانين عبر رئاسة المجلس وما يصدر من قبلها باتجاه الوزارات”.

واضاف مخيف وهو رئيس لجنة الزراعة النيابية ان “عمل البرلمان خلال عطلته سيتمثل باجتماعات لرئاسات اللجان قد تكون مرة او مرتين في الاسبوع”.

وتابع ان “الكثير من مشاريع القوانين مرحلة من الدورات السابقة وسيتم منح الأولوية لها بحسب الأهمية من اجل إنجازها داخل اللجان والمضي بتشريعها، فضلا عن ان بعض القوانين تمت قراءتها قراءة أولى”.

من جهته، يقول عضو مجلس النواب جاسم الموسوي في حديث لـ(المدى)، إن “الكثير من مشاريع القوانين يسعى البرلمان الى حسمها، لكن بعد العطلة التشريعية التي بدأت اليوم الخميس”.

واضاف الموسوي، ان “النشاطات الخاصة والضرورية لن تعرقلها العطلة التشريعية بل ستمضي بشكل طبيعي”.

واشار عضو اللجنة القانونية النيابية الى، ان “لجنته لديها نشاط يوم الاربعاء المقبل يتمثل بزيارة وفد من الامم المتحدة”.

ولفت الموسوي الى، ان “اللجان النيابية أكملت جزءا كبيرا من ملف رؤساء اللجان من خلال المفاوضات، وسيتم حسمها بعد العطلة التشريعية”.

وعلى صعيد متصل، قال النائب ماجد شنكالي، إن “مجلس النواب دخل عطلته التشريعية اليوم الخميس”.

وتابع شنكالي، ان “المجلس مدد فصله التشريعي يوم 8 من الشهر الماضي لمدة شهر، لذلك سيكون يوم غد عطلة تشريعية وفق النظام الداخلي لمجلس النواب”.

وأشار، إلى أن “مجلس النواب كان ينتظر وصول الموازنة للمضي بعقد جلساته لحين الانتهاء منها، ولكن لعدم وصولها من الحكومة سيدخل في عطلته التشريعية”.

وأكد شنكالي، عدم إمكانية “إلغاء العطلة التشريعية لأنها ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب الذي نص على أن تكون العطلة التشريعية لمدة شهرين، ولكن تم تقليصها لشهر واحد فقط”.

ومن المفترض ان تكون اخر جلسة لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، أمس الاول الثلاثاء، لكن البرلمان أخفق في عقدها نتيجة خلافات الكتل السياسية بشأن الدرجات الخاصة المدرجة ضمن فقرات جدول اعمال الجلسة ما دفع الى تأجيل الجلسة لإشعار آخر.

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