على هامش زيارته وعدد من مسؤولي الاتحاد إلى العراق

الشاهين يؤكد دعم الاتحاد الكويتي لكرة القدم لنظيره العراقي لإنجاح «خليجي 25»



عبدالله الشاهين

8 ديسمبر 2022

– الإمكانيات المتميزة لملعبي الميناء والبصرة تبشر بمتابعة بطولة مميزة

أشاد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالله الشاهين بجاهزية ملعبي الميناء والبصرة الدوليين اللذين سيستضيفان منافسات بطولة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 25» التي تنطلق بمدينة البصرة العراقية في يناير المقبل.

وأكد الشاهين في بيان صحافي نقله الاتحاد اليوم، بمناسبة زيارته وعدد من مسؤولي الاتحاد للملعبين دعم ومساندة الاتحاد الكويتي لنظيره العراقي من أجل نجاح هذه البطولة العزيزة على كل أبناء المنطقة الخليجية.

وقال إن الإمكانيات المتميزة لملعبي البطولة تبشر بمتابعة بطولة مميزة في ظل بذل الجانب العراقي لجهود مضاعفة لتنظيم البطولة على أكمل وجه، مضيفا أن الجماهير الخليجية التي ستحضر منافسات البطولة تحظى باهتمام من قبل اللجنة المنظمة للبطولة لإنجاحها.

وذكر أن منتخب الكويت الوطني سيلتقي نظيره العراقي وديا يوم 30 ديسمبر الجاري في افتتاح استاد الميناء الدولي، وذلك بدعوة من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وضم الوفد الكويتي الذي زار الملعبين أيضا نائب رئيس الاتحاد للشؤون الإدارية والفنية هايف المطيري، ونائب الرئيس للشؤون المالية أحمد العنزي، ومدير المنتخبات الوطنية سعود المجمد ورئيس إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالاتحاد سطام السهلي.

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