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قيادة العمليات المشتركة ومديرية الاستخبارات العسكرية تدكان وكراً لداعش في وادي الشاي بكركوك

تستمر قيادة العمليات المشتركة بإعداد الخطط لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، ووفقاً لمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع الجهد الفني لخلية الاستهداف التابعة للقيادة، اذ استهدف طيران القوة الجوية بواسطة طائرة( سيزنا كرفان) وكراً مهماً للإرهابيين ويعد مقر قيادة وسيطرة لعناصر عصابات داعش، ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك. وتم تدمير الوكر بالكامل وتحويله الى ركام.
وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.

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