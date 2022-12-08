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مسرور بارزاني ووفد الماني يؤكدان أهمية تنفيذ اتفاق شنگال


استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وفداً ألمانياً ضم مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية توبياس تونكل، والسفير الألماني لدى العراق مارتن بيغر، والقنصل العام الألماني في إقليم كوردستان كلاوس شترايشر.وجرى في اللقاء، بحث الوضع العام في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وألمانيا.وفي محور آخر من الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق شنگال (سنجار) ، وإخراج الميليشيات والقوات المسلحة غير الشرعية، وتوفير الأرضية المناسبة لتطبيع الوضع في المنطقة، بما يضمن عودة النازحين إلى ديارهم.

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