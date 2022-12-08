مشاهد من السماء لطائرة عراقية تدك “وكرًا مهمًا” للتنظيم في كركوك



كشفت الاستخبارات العسكرية اليوم الاربعاء عن تفاصيل عملية قصف جوية لطائرة عراقية طالت وكرا مهما لتنظيم داعش في وادي الشاي بمحافظة كركوك.

وقال اعلام الاستخبارات في بيان إنه “تستمر قيادة العمليات المشتركة بإعداد الخطط لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، ووفقاً لمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع الجهد الفني لخلية الاستهداف التابعة للقيادة”.

واضاف انه “استهدف طيران القوة الجوية بواسطة طائرة (سيزنا كرفان) وكراً مهماً للإرهابيين ويعد مقر قيادة وسيطرة لعناصر عصابات داعش، ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك. وتم تدمير الوكر بالكامل وتحويله الى ركام”.

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