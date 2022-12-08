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وزارة الهجرة تقيم ندوة تثقيفية مشتركة مع وزارة الداخلية حول حماية المرإة من العنف الاسري

بتكليف من وزير الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو، أقام قسم تمكين المرأة في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد، ندوة تثقيفية حول حماية المرأة من العنف الاسري، بحضور مدير قسم حماية الاسرة والطفل في قيادة شرطة بغداد الكرخ .

وركزت الندوة على الآثار السلبية التي تواجهها الأسر في حال وجود اساءة وتعنيف ضد المرأة ، فضلا عن أهمية الثقافة القانونية للنساء من أجل معرفة جميع حقوقهن الواجب توفرها لحمايتهن من الاساءة والتعنيف، وتعزيز سلامتهن وكرامتهن وحقوقهن وتجنب تعريضهن للاذى.

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