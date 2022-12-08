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وزير الهجرة تبحث أوضاع النازحين مع رئيس تحالف الفتح والأخير يؤكد: لا يكتمل النصر إلا بعودتهم جميعا

التقت وزير الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، الأربعاء، رئيس تحالف الفتح الحاج هادي العامري، في مقره وسط العاصمة بغداد، لبحث أوضاع النازحين والعائدين وإمكانية تسهيل عودة ما تبقى من الأسر النازحة إلى مناطق سكناها الأصلية بشكل طوعي وتوفير كافة متطلبات العيش الكريم لها.

وأكد الحاج هادي العامري خلال اللقاء، أن بعض المناطق في محافظة ديالى ستشهد عودة النازحين إليها تدريجيا بعد التنسيق مع عشائرهم ودفع الدية العشائرية، مشددا على أن النصر لا يكتمل إلا بعودة جميع النازحين.

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