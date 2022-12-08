وزير الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ,تصل محافظة الانبار

خلال حفل افتتاح مبنى فرع الوزارة في الانبار …

وزير الهجرة : محافظة الانبار تعد أنموذجاً حقيقيا لأعادة الاستقرار

أفتتحت وزير الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو ، اليوم ، الاربعاء ، برفقة محافظ الانبار الدكتور علي فرحان والوفد المرافق لهم ، المبنى الجديد لفرع الوزارة في مركز الرمادي بمحافظة الانبار .

وقالت السيدة الوزير أن “افتتاح المبنى الجديد لفرع الوزارة في المحافظة سيسهم بتطوير الواقع الذي تعيشه فئات عناية الوزارة وتقديم كافة التسهيلات الضرورية لأنجاز معاملات العائدين فيها ” .

هذا وعبرت سيادتها خلال حفل الافتتاح عن شكرها وأمتنانها للواجب الانساني المقدم من الحكومة المحلية في المحافظة وقوفها الى جانب الوزارة سيما مشاركتها ببناء فرع الوزارة ، مبينة ان محافظة الانبار تعد انموذجاً حقيقياً لأعادة الاستقرار وانها من المحافظات الاولى التي شهدت نجاح عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية .

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