أبو الغيط يؤكد للسوداني أهمية دعم العراق في جهود السلام والتهدئة بالمنطقة



بيان رسمي……..

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية الصينية التي تقام في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار السوداني خلال اللقاء، إلى أهمية تفعيل آليات العمل والتكامل الاقتصادي البيني ضمن برامج التنمية المشتركة للدول العربية، وأن تضطلع الجامعة العربية بدورها المحوري في تعزيز فرص التعاون بين البلدان العربية.

من جانبه، أكد أبو الغيط أهمية دعم العراق في جهود السلام والتهدئة بالمنطقة، وحرصه على بناء علاقات بنّاءة وشراكات مستديمة مع محيطه العربي.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

8- كانون الأول- 2022

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