البيت الابيض: المفاوضات مع روسيا بشان تبادل السجناء كانت مباشرة ولا دور لدول ثالثة



أكد ​البيت الأبيض​، “أننا نريد تقديم الشكر لحكومات اجنبية انخرطت معنا بشكل بناء وعملت على تحسين ظروف احتجاز نجمة ​كرة السلة​ الأميركية بريتني جرينر، وساعدت الجهود الحكومية الاميركية للوصول الى ما توصلت اليه”. مشددا على أن “​المفاوضات​ مع روسيا بشان تبادل السجناء كانت مباشرة ولا دور لدول ثالثة”.

في هذا السياق، اعلن بيان إماراتي – سعودي مشترك، أن “الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان والأمير السعودي محمد بن سلمان آل سعود قادا جهود الوساطة للافراج عن جرينر في صفقة تبادل سجناء مع روسيا”.

واشار الى أن “اللاعبة وصلت إلى أبوظبي على متن طائرة خاصة قادمة من موسكو بعد إفراج ​السلطات الروسية​ عنها، بينما وصل المواطن الروسي فيكتور بوت، وهو تاجر أسلحة سابق، على متن طائرة خاصة أخرى قادما من واشنطن بعد أن أطلقت السلطات الأميركية سراحه”.

واوضح أن “نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاسا لعلاقات الصداقة المشتركة والوطيدة التي تجمع بلديهما بالولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية، وللدور المهم الذي تلعبه قيادتا البلدين الشقيقين في تعزيز الحوار بين جميع الجهات”.

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