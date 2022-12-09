الخطوط الجوية العراقية تنفي تقديمها وجبات طعام تحتوي على لحم (الخنزير) للمسافرين

نفت إدارة شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، تقديم لحم الخنزير للمسافرين.

وأكدت إدارة الشركة، في بيان “على عدم صحة المعلومات المتداولة عن تقديم وجبات طعام تحتوي على لحم (الخنزير) للمسافرين عبر جميع رحلات الناقل الوطني المغادرة والقادمة من والى مختلف الوجهات المحلية والدولية ومنها قطاع (المانيا)”.

وأضافت أنها تعتمد “سياسية محددة في تجهيز هذا النوع من الرحلات أما عن طريق تجهيز الرحلة بوجبات الطعام ذهاباً وإياباً او تجهيزها من خلال شركات يتم الإتفاق معها على أن يكون التجهيز مطابقاً للمواصفات المعتمدة لدى الخطوط الجوية العراقية والتي تراعي من خلالها الشريعة الإسلامية”.

وأوضحت الإدارة، أن “الصورة المتداولة لاتحتوي على شعار الشركة المعتمد في جميع وجباتها المقدمة للمسافرين، لذا نرجو من جميع وسائل الإعلام والمدونين على منصات التواصل الإجتماعي عدم الإنجرار وراء مثل هكذا معلومات كاذبة والتأكد من المصادر الرسمية قبل الترويج لها”.

وبينت، أن “مكتب الخطوط الجوية العراقية في المانيا كان قد أصدر بياناً حول هذه الحالة أكد من خلاله على تأخر وصول الطائرة المخصصة لنقل الجالية العراقية بسبب سوء الأحوال الجوية مما إضطر المكتب الى إسكان المسافرين فندقياً على نفقت الشركة وبالتزامن مع موسم أعياد رأس السنة في أوروبا بادرت إدارة الفندق بتوزيع وجبات طعام وهدايا رمزية لجميع النزلاء وبضمنهم مسافري الخطوط الجوية وبعد التأكد تبين أن الوجبة التي نشرت صورتها هي ذاتها التي تم توزيعها من قبل الفندق ولاصلة لشركتنا بها”.

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