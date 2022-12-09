الرئيسة المجرية تزور إقليم كوردستان



من المقرر أن تزور الرئيسة المجرية كاتالين نوفاك الجمعة إقليم كوردستان، حيث ستكون هذه أول زيارة لرئيسٍ مجري إلى الإقليم.

وذكر موقع ديلي نيوز المجري، أن “الرئيسة المجرية كاتالين نوفاك ستزور العراق غداً الجمعة”، مضيفاً أنها “خلال زيارتها ستتفقد قوات بلادها والمشاريع الإنسانية التي تنفذ تحت رعاية برنامج المساعدات المجري”.

ووفقاً لمعلوماتٍ حصلت عليها كوردستان 24، فإن الرئيسة المجرية كاتالين نوفاك ستجري زيارةً إلى إقليم كوردستان، وسيتم استقبالها من قبل المسؤولين في الإقليم.

وتعد زيارة الرئيسة المجرية إلى الإقليم ثاني زيارة يقوم بها رؤساء الدول إلى كوردستان بعد زياراتٍ متكررة للرؤساء الفرنسيين.

وفي العاشر من أيار مايو 2022، انتخبت كاتالين نوفاك كأول امرأة رئيسةً للمجر، وأصبحت أصغر رئيس يشغل هذا المنصب بعمر 44 عاماً.

ونوفاك تتحدث أربع لغاتٍ أجنبية، بالإضافة إلى لغتها الأم المجرية، هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية بطلاقة، كما أنها تتقن اللغة الإسبانية.

وتتمتع كاتلين بمسيرة مهنية ممتازة، فقد عملت بوزارة الخارجية، وأصبحت نائبة رئيس حزب “فيدس” الحاكم، وفي السنوات الأخيرة نما دورها بشكل مذهل، حيث حصلت في العام 2022 على لقب المرأة الأكثر نفوذاً في الحياة العامة.

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