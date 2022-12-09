السوداني يصل الى مقر انعقاد القمة العربية الصينية



وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، إلى مقر انعقاد القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية في العاصمة السعودية الرياض.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى مقر انعقاد القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية، في العاصمة السعودية الرياض، وكان في استقباله والوفد المرافق له، ولي عهد المملكة سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود”.

وأضاف: “سيُلقي السوداني كلمة العراق أمام القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية”.

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