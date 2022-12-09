السوداني يلتقي في الرياض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية



بيان رسمي…….

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في الرياض، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف مبارك الحجرف، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية الصينية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، عن سعي العراق لترسيخ أسس العمل والتكامل الإقليمي المشترك.

وبيّن السوداني التزام العراق بإدامة علاقات متوازنة مع جميع الدول الصديقة والشقيقة، وتنمية مساراتها الاقتصادية وتطويرها.

فيما أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من جانبه، أهمية تنمية العلاقات المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي، ودعم دول المجلس لأمن العراق واستقراره وازدهاره.

وأكد الحجرف للسوداني، الثقة بقدرة العراق على الاضطلاع بدور محوري فعّال في المنطقة، والتواصل مع الأطراف الإقليمية كافة.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

8- كانون الأول- 2022

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