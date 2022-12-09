“بختيارحاجي” يزور مدير مركز البيانات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأتحادي

زار الاستاذ”بختيارحاجي حمد” مديرعام شؤون العلاقات والمتابعة في ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد ظهر الخميس(٨/١٢/٢٠٢٢) الدکتور “عمار التمیمی” مدیر مرکز البیانات فی الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأتحادي.

وتم خلال اللقاء الذي حضره الاستاذ”مازن جاسم حمد” بحث آخر ورشة للتدريب والتأهيل التي اقامتها الممثلية لكوادر وموظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية في أقليم كوردستان والخاصة بعمل المنصة الالكترونية للممثلية،فضلا عن بحث ومناقشة كيفية تطوير المنصة المذكورة لأستيعاب حجم المعاملات الكبيرة التي تردها يومينا من المواطنين والجهات الرسمية.

وشكرالاستاذ”حاجي” خلال اللقاء مديروكوادر مركز البيانات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأتحادي لتعاونهم ودعمهم المستمر للممثلية في المجالات المختلفة،طالبا المركز استمرارالتعاون خدمة للصالح العام.

ومن جانبه ثمن الدكتور”عمارالتميمي” جهود وعمل ممثلية حكومة اقليم كوردستان لربط المؤسسات والدوائر الحكومية في الاقليم بمنصتها الألكترونية عاليا لغرض الأسراع في تمشية الكم الهائل من المعاملات التي تردها يوميا.

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