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بريطانيا تؤكد دعم إقليم كوردستان في مجال إمدادات الغذاء العالمية والاستثمار في البنوك


تحدث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في اتصال هاتفي، مساء الخميس، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة اللورد طارق أحمد.

وأجمع الجانبان على أهمية حماية الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان.

وأشار رئيس الحكومة إلى التطور الحاصل في العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة ولا سيّما في مجالات التعاون الأمني والتربية والتجارة والاستثمار. كذلك أشاد رئيس الحكومة بالمساعدة التقنية التي تقدمها المملكة المتحدة في التحول الالكتروني المتعلق بالخدمات العامة والإصلاح الضريبي.

كما تطرق رئيس الحكومة إلى تصدير المنتجات والمحاصيل الزراعية من حلبجة وزاخو إلى الإمارات والدول الخليجية الأخرى.

واتفق الجانبان على أن بريطانيا يمكن أن تدعم حكومة الإقليم في مجال إمدادات الغذاء العالمية والاستثمار في

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