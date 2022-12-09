بعد تبادل لأطلاق النار.. القبض على مسلح ينوي تنفيذ “دكه عشائرية” بكربلاء

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على مسلح بعد تبادل إطلاق النار معه كان ينوي تنفيذ “دگه عشائرية” على بيت أحد المواطنين.

وقالت القيادة في بيان ان “مفارز مكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على شخص كان ينوي تنفيذ دكه عشائرية على بيت أحد المواطنين في المحافظة “.

وأضافت: “فبعد إن رصدت إحدى مفارز مكافحة الإجرام الليلية المنتشرة في احياء المحافظة شخص يستقل دراجة نارية في إحدى مناطق البستنة يحمل كيس بداخله بندقية نوع كلاشنكوف، باشرت المفرزة بمطاردته، وبعد المطاردة قام المتهم بإطلاق النار على المفرزة بعدة اطلاقات نارية، وبعد محاصرته وتبادل إطلاق النار معه ألقي القبض عليه، واثناء التحقيق إعترف أنه ذاهب لقتل عمه والد زوجته مع عائلته وتنفيذ بحقهم الدكه العشائرية”.

وأكدت شرطة كربلاء المقدسة أنها “العيون الساهرة لحماية أرواح المواطنين وفرض القانون وهيبة الدولة على كل من تسو. له نفسه المساس بأمن مدينتنا المقدسة أو الاعتداء على أي مواطن في المحافظة”.

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