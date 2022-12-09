حرب الحروب!!

يوم 7\12\1941 وفي الساعة 7:48 صباحا من يوم الأحد هاجمت المقاتلات اليابانية القاعدة البحرية الأمريكية في ميناء بيرل هاربر في جزر هاواي , وقامت بالعملية الهجومية المباغتة (408) طائرة , (360) مهاجمة , و (48) دفاعية وحماية.

قُتِل في الهجوم (2403) شخص , وجُرح (1178) , ودُمرت (160) طائرة جاثمة في المطارات.

الذكرى (81) لذلك الهجوم الكبير , الذي بموجبه أعلنت أمريكا الحرب على اليابان , وأصدر الرئيس روزفلت قراراته بهذا الإتجاه , وإنتهى إلى إلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما ونكازاكي.

إنها تُعْلِمُنا بأن الأجواء التي نعيشها متشابهة مع ما جرى قبل الحرب العالمية الثانية , وكيف تورطت الدول فيها تباعا.

ويبدو أن العدوانية المكبوسة , ما عادت تطيق الإختناق في أقبية الصمت والإحتراس , وعليها أن تنطلق من مكامنها للتعبير عن تأسدها وهيمنتها وقوتها الفتاكة.

والمشكلة التي تواجه العالم , أن الدول لديها ما يدمر الأرض بأكملها , وربما سترتخي قبضتها على المارد النووي وما بعد النووي , فتندلع الإنفجارات التي ستفتت الأرض وتحيلها إلى هباء منثور , أو غبار كوني تتلقفه باقي الأجرام.

فهل آنَ حين الأرض؟!!

وهل أن البشرية سئمت الحياة؟

الزمن القادم سيخبرنا عما يعتلج في دنيا البشر المسجور بالأفكار , والذي تتأجج فيه أمّارات السوء والبغضاء والإنتهاء.

وكأن التفاعلات البشرية المتسارعة تساهم في بناء مواقد الوعيد الملتهبة.

وهنا يُثار السؤال المرعب عن معنى الجحيم؟

ترى أ يمكن تخيل سقراً أشد فتكا مما يتسبب به البشر, فهو القادر بما إمتلك من أسلحة مروعة , أن يحيل ما فوق الأرض إلى بركان.

نعم بإمكانه أن يجعل الصخور تذوب , وتتحول إلى جمرات يتطاير شررها ويتنامى وعيدها الفتاك!!

د-صادق السامرائي

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