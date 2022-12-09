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زيلينسكي: الصراع في أوكرانيا سينتهي العام المقبل


الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

وكالات الأنباء
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الصراع في أوكرانيا سينتهي في العام المقبل.
وقال زيلينسكي في مقطع فيديو مسجل مسبقا إلى حفل تصنيف بوليتيكو 28 السنوي: “أعتقد أن الأوكرانيين سيكونون الأكثر نفوذا في العام المقبل أيضا، ولكن بالفعل في وقت السلم”.

ويوم الأربعاء، صنفت صحيفة بوليتيكو زيلينسكي كأقوى شخص في أوروبا خلال الحفل.

تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف “لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات”.

وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى أهداف أخرى تتمثل بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها.

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