“شبيغل”: مصادرة 130 ألف يورو ومجوهرات وأسلحة من المتهمين بمحاولة الانقلاب في ألمانيا



كشفت مجلة “شبيغل” الألمانية، أن “​الأجهزة الأمنية​ صادرت من مجموعة اليمينيين المتطرفين المتهمين بتدبير انقلاب في البلاد 130 ألف يورو ومجوهرات من الذهب والفضة وأسلحة نارية وبيضاء، كما تم العثور على مسدسات وسكاكين وسيف وأجهزة صاعقة كهربائية وقبعات وأجهزة الرؤية الليلية”.

وأشارت إلى أن “أفراد المجموعة حتى اللحظة الأخيرة كانوا يسعون لكسب دعم ممثلي الأجهزة الأمنية والجيش، وعقد آخر لقاء مع المشاركين في المؤامرة يوم 10 تشرين الثاني بشمال ​ألمانيا​”.

وكانت النيابة العامة الألمانية قد أعلنت عن إحباط محاولة الانقلاب في البلاد، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 25 مشتبها بهم من أصل الـ 50 في عملية أمنية أصبحت واحدة من أكبر العمليات في تاريخ ألمانيا.

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