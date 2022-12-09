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وزير الهجرة والمهجرين تبحث اوضاع المكونات مع راعي كنيسة مارت شموني في ناحية برطلة

بحثت وزير الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو، اليوم الخميس، خلال استقبالها راعي كنيسة مارت شموني في ناحية برطلة بمحافظة نينوى الاب يعقوب سعدي ووفد من الاباء المرافق له، اوضاع المكونات المختلفة، لاسيما ابناء المكون المسيحي واهمية الحفاظ على حقوقهم واحتياجاتهم الضرورية .

كما جرى خلال اللقاء، مناقشة التحديات التي تواجه مناطق سهل نينوى وناحية برطلة ، واهمية حلها
بالتنسيق مع الحكومة المحلية والجهات المعنية.

السيدة جابرو اكدت خلال اللقاء ان الوزارة جادة بحل كافة المشاكل المتعلقة بالنازحين والعائدين في مناطق سهل نينوى وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم .

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