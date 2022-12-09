100 ألف دولار من قبل اتحاد قبائل الجزيرة لكل من يقتل إسرائيلي في كأس العالم

متابعة: صبا العنزي

انتشرت في مواقع التواصل أنباء تفيد بتشكيل مجموعة تطلق على نفسها “اتحاد قبائل الجزيرة” وصدرت المجموعة بيانان تعلن فيهما محاربة التطبيع وتحفيز كل من يقوم بأي عمل ضد الإسرائيليين وأشارت هذه الجماعة في مو قعها https://aljazeeratu.com/

عن تقديم مبالغ مالية كبيرة لمن سيقوم بأي عمل يستهدف المواطنين الإسرائيليين تصل لـ 80 ألف دولار، في بلاد الجزيرة العربية والدول المطبعة وعلى وجه التحديد الإمارات والبحرين، ووجهت المجموعة في بيانها الثاني جماهيرها لاستغلال فرص تواجد الإسرائيليين في دولة قطر من أجل كأس العالم ومهاجمتهم و تم تعيين مبلغ مالي وهو 100 ألف دولار ونشر الموقع صور ومعلومات لأربعة صحفيين من إسرائيل يتواجدون في الدوحة ونشر أرقام هواتفهم ومعلومات عنهم وهم

Guy Hochman

Ohad Hemo

Raz Shechnik

Moav Verdi

ولم يعلق الموقع على الصور ولكن حدد 100 ألف دولار لكل من يستطيع القيام بقتل إسرائيلي في قطر خلال فترة كأس العالم وأعلنت الجماعة في بيان تم نشره في المواقع الإخبارية أن تم تشكيل هذه الجماعة من مجموعة من وجهاء وكبار الجزيرة من القبائل والتجار.

وجاء في نص البيان أن هدفهم تعديل خطأ الحكام المطبعين والخيانة الحاصلة بحق الأمة وعلى الخصوص القضية الفلسطينية والتي تم خيانتها من قبل فئة ضالة.

وتأتي تهديدات المجموعة في ظل ظهور للإعلام الإسرائيلي في قطر رغم مقاطعة الجميع لهم وعدم التحدث إليهم.

وتدور التكهنات حول انتماء هذه الجماعة وإلى أي تيار يتبعون ويشير الخبراء إلى أن الحركة، سلفية التفكير وتتبع هذا الفكر ولكن الأمور غير واضحة تماماً حتى الآن.

وفي وقت سابق صرح تنظيم القاعدة ونصح المسلمين بالابتعاد عن كأس العالم وأن هذه الفرصة هي لإلهاء المسلمين عن ما تفعله اسرائيل والدول الاستعمارية والغربية بحق الدول الضعيفة، وأكدت على يقظة المجتمع ودور العلماء في توعية الشعب وتبيين الأمور لهم كي لا يقعوا في الفخ، من جهتها أشارت مصادر أمنية قطرية أن قطر دربت أكثر من 50 ألف شخص لتوفير الأمن خلال البطولة، بمساعدة قوات أجنبية تحت قيادة قطرية، والأمور ستكون على ما يرام. هل سنشهد في الأيام القليلة المقبلة أعمال ضد الإسرائيليين المتواجدين في قطر أم أنها مجرد تهديدات؟

المصادر :

https://aljazeeratu.com/

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