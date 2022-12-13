أبوذيّات متنوعة
د. حسن كاظم محمد
حَبَّيناك أبو الأحرارعَلْ فِطْرَه
عِنْدي گلـب واحِد وَرْد فُطْرَه
يـومِ الماتْصـومَه تِطّي فِطْرَه
وذِكْـرك ثـابِـت النه للمِنيّه
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نِهبت هْواي وعُذرك ماله حِجّه
صلّيت وصِمِت وأدّيـت حِـجّه
ناگـه لْموأصيله تِـضَل فَـحْجه
ويوم الآخـره القـصّه عَـصِيّه
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كلام الجور توگف إله بْحِدّه
سَـيف الحق إذا يِنثِلم حِـدّه
ولا تِتساهل وْتتركه وَحده
الحق والعـدل إلهم أولَويّه
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شَمِس للگُمر گالت حِلو مَلگه
ضَوّيت بْنَهاري وْصِرِت مُلكه
سُـبحان الخِلَق وِلْـدار مُلْـكه
شَمْس وگُـمر وَجْرام الـبقـيّه
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خاف ربّك مِن طِفل ومّكْ وَبُوك
لا تْچـذب في الـحياة وْلا تبوگ
وخُذ أحسن تجربه غزوة تَبوك
بيهه تَـنبيه وحَـذر ربّ الـبَريّه
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عَل چِتف تابوت حَمّلته وَشَيْعه
لا مذهب گِلت لا سنّه وَشيعه
مُغْـزل گُوي مَبْـروم بْوِشيعه
شَعَـب واحد وِتْرك طائـفـيّه
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گالَو مِن أَهالي الْجـودْ شَمَّـر
لا تِـقْـبَل دَجَل وِتْرُكِ لْقَشْمَـر
إتْرِكِ اْلمُضَه وِعْـتَبرَه شَـمَـر (شيء مرَّ)
حَـياة جْـديدَه نِـبْديهـه سِـويـَّه
وإلى اللقاء
أبوذيّات متنوعة
أبوذيّات متنوعة