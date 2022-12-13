Posted on by

أبوذيّات متنوعة

أبوذيّات متنوعة
د. حسن كاظم محمد
حَبَّيناك أبو الأحرارعَلْ فِطْرَه
عِنْدي گلـب واحِد وَرْد فُطْرَه
يـومِ الماتْصـومَه تِطّي فِطْرَه
وذِكْـرك ثـابِـت النه للمِنيّه
****
نِهبت هْواي وعُذرك ماله حِجّه
صلّيت وصِمِت وأدّيـت حِـجّه
ناگـه لْموأصيله تِـضَل فَـحْجه
ويوم الآخـره القـصّه عَـصِيّه
****
كلام الجور توگف إله بْحِدّه
سَـيف الحق إذا يِنثِلم حِـدّه
ولا تِتساهل وْتتركه وَحده
الحق والعـدل إلهم أولَويّه
****
شَمِس للگُمر گالت حِلو مَلگه
ضَوّيت بْنَهاري وْصِرِت مُلكه
سُـبحان الخِلَق وِلْـدار مُلْـكه
شَمْس وگُـمر وَجْرام الـبقـيّه
****
خاف ربّك مِن طِفل ومّكْ وَبُوك
لا تْچـذب في الـحياة وْلا تبوگ
وخُذ أحسن تجربه غزوة تَبوك
بيهه تَـنبيه وحَـذر ربّ الـبَريّه
****
عَل چِتف تابوت حَمّلته وَشَيْعه
لا مذهب گِلت لا سنّه وَشيعه
مُغْـزل گُوي مَبْـروم بْوِشيعه
شَعَـب واحد وِتْرك طائـفـيّه
****
گالَو مِن أَهالي الْجـودْ شَمَّـر
لا تِـقْـبَل دَجَل وِتْرُكِ لْقَشْمَـر
إتْرِكِ اْلمُضَه وِعْـتَبرَه شَـمَـر (شيء مرَّ)
حَـياة جْـديدَه نِـبْديهـه سِـويـَّه
وإلى اللقاء

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close