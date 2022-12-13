أبوذيّات متنوعة

د. حسن كاظم محمد

حَبَّيناك أبو الأحرارعَلْ فِطْرَه

عِنْدي گلـب واحِد وَرْد فُطْرَه

يـومِ الماتْصـومَه تِطّي فِطْرَه

وذِكْـرك ثـابِـت النه للمِنيّه

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نِهبت هْواي وعُذرك ماله حِجّه

صلّيت وصِمِت وأدّيـت حِـجّه

ناگـه لْموأصيله تِـضَل فَـحْجه

ويوم الآخـره القـصّه عَـصِيّه

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كلام الجور توگف إله بْحِدّه

سَـيف الحق إذا يِنثِلم حِـدّه

ولا تِتساهل وْتتركه وَحده

الحق والعـدل إلهم أولَويّه

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شَمِس للگُمر گالت حِلو مَلگه

ضَوّيت بْنَهاري وْصِرِت مُلكه

سُـبحان الخِلَق وِلْـدار مُلْـكه

شَمْس وگُـمر وَجْرام الـبقـيّه

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خاف ربّك مِن طِفل ومّكْ وَبُوك

لا تْچـذب في الـحياة وْلا تبوگ

وخُذ أحسن تجربه غزوة تَبوك

بيهه تَـنبيه وحَـذر ربّ الـبَريّه

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عَل چِتف تابوت حَمّلته وَشَيْعه

لا مذهب گِلت لا سنّه وَشيعه

مُغْـزل گُوي مَبْـروم بْوِشيعه

شَعَـب واحد وِتْرك طائـفـيّه

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گالَو مِن أَهالي الْجـودْ شَمَّـر

لا تِـقْـبَل دَجَل وِتْرُكِ لْقَشْمَـر

إتْرِكِ اْلمُضَه وِعْـتَبرَه شَـمَـر (شيء مرَّ)

حَـياة جْـديدَه نِـبْديهـه سِـويـَّه

وإلى اللقاء

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