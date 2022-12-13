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أسعار صرف الدولار تقفز إلى 151 ألف دينار في بورصة بغداد


قفزت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، إلى 151 ألف دينار في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد .

إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلت في تمام الساعة الواحدة و15 دقيقة من ظهر اليوم، سعر صرف بلغ 151000 دينار مقابل 100 دولار.

وكانت الأسعار قد سجلت صباح هذا اليوم الثلاثاء، سعر صرف بلغ 150300 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 15500 دينار.

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