تحياتي من لبنان

أنا المهندس والكاتب محمود الحبّال، أحببت أن أهنئكم بمعرض العراق الدولي للكتاب، وأعبر عن فخري بالمشاركة في هذه الدورة بكتاب من مؤلفاتي، رواية: للحب قصص اخرى، الصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون

أتمنى أن تنال روايتي استحسان الشعب العراقي القاريء والمثقف صاحب الفكر المنفتح

الرواية هي عن تطور نظرتنا لما هو يتغير من أخلاقيات وما يجب أن يبقى من الثوابت من مباديء المجتمع التي تحميه وتحمي أفراده، وهي تتحدث عن مواضيع مثيرة للجدل في مجتمعاتنا بل وعلى المستوى الإنساني في العالم، وذلك من خلال عائلة يعيش كل واحد من أفرادها قصة، فتتشابك المواضيع في رواية واحدة.

الرواية هي لمن لا تستفزه الطروحات بل تعنيه المعالجة، ولمن لا يحكم على الأشياء حتى تُقال الكلمة الأخيرة

الفن والأدب مثل أي نشاط إنساني آخر إذا كان مُلتزماً ومُوجّهاً لفائدة الإنسان فهو رسالة ووسيلة يستطيع الفرد من خلاله أن

يُشارك في خدمة المجتمع وأفراده كلٌ حسب ما يُوفقه الله إليه!

محمود الحبّال

96170892112

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