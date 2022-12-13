التنسيقي يسعى لردم هوة الخلافات الشيعية ويعارض إقالة الحلبوسي

بغداد/ تميم الحسن

سيبدأ الإطار التنسيقي جولات من المفاوضات المكثفة خلال الاسبوع الحالي للوصول الى التهدئة داخل التكتل الشيعي ومع بقية أطراف الائتلاف الحاكم “إدارة الدولة”. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الخلافات على المناصب ومحاولات أطراف شيعية الحصول على مواقع اضافية مستغلين قربهم من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.

وضمن مساعي التهدئة فان اغلب قوى “الإطار” معترضة على محاولات يشارك فيها بعض الشيعة الى جانب أطراف سنية، لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

ومنذ تشكيل حكومة محمد السوداني، قبل نحو شهرين، والإطار التنسيقي يشعر بقلق “الفشل”، ويتصرف وكأن الحكومة الحالية هي “فرصته الاخيرة”.

ويقول سياسي شيعي في حديث لـ(المدى) إنه “ليس من مصلحة الاطار ان تشتعل الأجواء السياسية بالخلافات.. انه يخشى عدم نجاح الحكومة”.

وجاء تشكيل الحكومة بعد مخاض دام أكثر من عام وسط اضرابات واعتصامات انتهت باشتباكات الخضراء في آب الماضي.

ويضيف السياسي الذي طلب عدم الاشارة الى هويته قائلاً: “سيبدأ الاطار من الاسبوع الحالي جولات من المفاوضات المكثفة لمنع توسع الخلافات داخل وخارج المجموعة الشيعية”.

وكشف السياسي عن “لقاءات اخرى بعيدة عن الاعلام ستجري خلال هذه الايام لردم الخلافات منها اجتماع للإطار التنسيقي يوم الخميس المقبل”.

وكان الإطار التنسيقي قد أعلن في بيان بدا وكأنه رد على انباء الخلافات بين أطراف القوى الشيعية من جهة ومع رئيس الحكومة من جهة اخرى، دعمه للسوداني.

وقال البيان ان “الإطار التنسيقي عقد مساء يوم الأحد الماضي، اجتماعه الدوري لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد”.

‏وأضاف، أنه “في مستهل الاجتماع طرح رئيس الوزراء ملخصاً عن مشاركة العراق في القمة الصينية العربية التي شهدتها الرياض ومستقبل العلاقات العراقية الصينية وضرورة التوازن في الشراكات الستراتيجية مع دول العالم”.

‏وأشار البيان إلى أن “المجتمعين أعلنوا دعمهم للقرارات والاجراءات التي تتخذها الحكومة في خدمة المواطن”.

ونشر موقع الوكالة الرسمية صورا للاجتماع ظهر فيه السوداني وكل أطراف الإطار التنسيقي في منزل رئيس الحشد فالح الفياض.

وقبل ذلك نقلت المنصات الاخبارية لقاء نوري المالكي زعيم دولة القانون وقيس الخزعلي زعيم العصائب بعد تسريبات عن خصومة بين الطرفين. وذكر بيان صدر عن مكتب الخزعلي أن الاخير: “زار برفقة وفد من كتلة صادقون النيابية رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في مكتبه ببغداد”.

وأضاف البيان أن “الطرفين بحثا خلال اللقاء مجمل الأوضاع السياسية في العراق وأهمية تحديد الأولويات المطلوبة لهذه المرحلة والتحرك السياسي المنظم”.

وكانت انباء قد تحدثت عن ان الخلافات بين الجانبين وصلت الى تهديد رئيس ائتلاف دولة القانون بسحب وزرائه الثلاثة من الحكومة.

وسبق ان رفض المالكي منح المناصب الامنية الى جهات سياسية او مسلحة فيما بدى وكأنه تلميح ضد العصائب التي تسعى للحصول على جهاز المخابرات الذي يديره السوداني بالوكالة. بالمقابل رد الخزعلي على تلك التصريحات في مقابلة تلفزيونية بالطلب من رئيس الحكومة العودة الى الإطار التنسيقي في جميع قراراته ووصف الاخير بانه “موظف” لدى “الإطار”.

وعن اهم ما دار بالاجتماع في منزل الفياض، كشف السياسي الشيعي المقرب من الإطار التنسيقي، عن انه بالإضافة الى دعم مساعي التهدئة “تمت مناقشة ملف ميناء الفاو، والعلاقة مع الصين والسعودية وتلقت تأييدا من القوى الشيعية”.

واضاف: “كما ان الاجتماع تطرق الى احتواء تظاهرات العقود والحراك في الناصرية ومنعه من التوسع”.

كذلك اشار المستشار السياسي الى ان المجتمعين “ناقشوا تعديل قانوني الانتخابات المحلية والتشريعية وتحديد الاولى العام المقبل ومحاولة ابعاد الاخيرة الى 2025”.

وعن الخلافات بيّن السياسي المطلع ان “اساس الخلافات هو محاولة حصول بعض الاطراف الشيعية (لم يسمها) على مناصب اضافية خارج الوزن الانتخابي مستغلة قربها من السوداني”.

وكانت قيادات صدرية قد توقعت في تصريحات سابقة لـ(المدى): ان “تصاعد الخلافات بسبب الدرجات الخاصة قد يؤدي بالنهاية الى انفجار الوضع في الربع الاول من العام المقبل”. وسبق ان فشل البرلمان الاسبوع الماضي، في التصويت على عدد من الدرجات الخاصة في اول محاولة لرئيس الحكومة غلق ملف المناصب التي تدار بالوكالة.

وكانت التوقعات بتغييرات سياسية كبيرة في 2023 قد عززها كلام رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي يواجه الان معارضة لبقائه في المنصب.

وقال الحلبوسي في مقابلة مع محطة محلية: “إذا لم يتحقق الاتفاق السياسي فلا غاية من البقاء في العملية السياسية”، مبينا ان هذا القرار قد تتخذه ايضا بعض القوى الكردية والشيعية.

ووفق مستشار سياسي لاحد احزاب الإطار التنسيقي أكد لـ(المدى) ان “اغلب قوى الإطار ليست مع اقالة الحلبوسي في هذا الوقت لأنها ستؤدي الى زيادة الخلافات في المشهد السياسي”.

وكان الحلبوسي قد حصل على ولاية جديدة بدعم من الإطار التنسيقي بعد ان قدم استقالته من المنصب في ايلول الماضي، وحصل على دعم 222 صوتا لاستمراره برئاسة البرلمان.

ويقول المستشار السياسي الذي طلب عدم نشر اسمه ان “الحلبوسي مدعوم دوليا ولا يمكن تنحيته عن منصبه في الوقت الحالي”.

ويبدو رأس الحربة في جهود اقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان هو منافسه تحالف عزم الذي شكل قبل شهرين تحالفا معارضا في الانبار. ويضيف المستشار السياسي: “ما يجري من محاولة لإبعاد الحلبوسي تشترك فيها بعض القوى الشيعية، هو بسبب ردود فعل الاول على معارضيه ومحاولات التشويش التي يتعرض لها مثل التلميح باشتراكه بسرقة القرن ونقل اموال الى زوجته التي انتشرت دعوى طلاقه من الاخيرة على المنصات الاخبارية”. وكان الحلبوسي قد شن هجوما على معارضيه “ائتلاف الانبار الموحد” في الانبار، وبقاء منصب محافظ صلاح الدين شاغرا.

كما كان رئيس البرلمان قد أحرج شركاءه السنة والشيعة حين تحدث عن عدم قدرة اية جهة حتى لو كانت الإطار التنسيقي دخول منطقة جرف الصخر (جنوبي بغداد)، ورفضه الاستمرار في ما وصفه بـ “تضليل عوائل المغيبين” وتغيير اسمهم الى “مغدورين”.

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