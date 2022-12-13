الحكيم والسامرائي يؤكدان دعم الحكومة على المستوى السياسي والجماهيري



أكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، خلال استقباله رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، الاثنين، ضرورة دعم الحكومة على المستوى السياسي والجماهيري.

وقال المكتب الإعلامي للحكيم في بيان إن “رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم استقبل بمكتبه في بغداد رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي و رئيس حزب الجماهير الوطنية احمد الحبوري، حيث تبادل معهما وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة كما بحث الجانبان واقع محافظة صلاح الدين فضلا عن تطورات الملف الأمني”، مجددا التأكيد على “ضرورة دعم الحكومة على المستوى السياسي والجماهيري.

ودعا الحكيم بحسب البيان “الكتل السياسية إلى أن تكون بحجم التحديات التي تواجه العراق، وأن تغلب مصلحة الشعب والوطن على مصالحها الخاصة”.

وأضاف البيان أن “الحكيم دعا إلى إدامة العمليات العسكرية والاستخبارية ، فالتحدي الأمني والحفاظ على المنجزات يتطلب تكاتفا أكبر من الجميع على المستوى الأمني والسياسي والشعبي”.

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