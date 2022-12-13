اليونيسيف تتبرع بمعدات الحماية الشخصية بقيمة أكثر من 2.5 مليون لوزارة صحة إقليم كوردستان

تتضمن المعدات بدلات وقاية واقنعة وقاية ونظارات، من بين أمور أخرى، وستقوم وزارة الصحة في اقليم كوردستان بتوزيعها، كجزء من التزام اليونيسف بدعم الاستجابة لجائحة كورونا في العراق.

أربيل، 12 كانون الأول (ديسمبر) 2022 – سلّمت اليونيسف اليوم معدات حماية شخصية (PPE) بقيمة 2.5 مليون دولار لوزارة صحة اقليم كوردستان العراق. وقد أجري حفل التسليم بحضور وزير الصحة في حكومة الاقليم، الدكتور سامان البرزنجي، وممثلة اليونيسف في العراق السيدة شيما سين غوبتا.

وتتضمن التجهيزات بدلات وقاية، وأقنعة واقية للوجه، ونظارات واقية لاستخدامها في استجابة إقليم كوردستان لجائحة كورون. وهذا التبرع يشكل اضافة إلى معدات الوقاية الشخصية التي تم توفيرها في وقت سابق هذا العام، والتي كانت بقيمة 1.23 مليون دولار ، لدعم الممارسات الآمنة خلال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في جميع المحافظات.

لا يزال فايروس كورونا ماثل بيننا، ونحن بحاجة إلى مواصلة العمل سوية لتجنب انتقال الفيروس الجديد، مما يعرض الصحة العامة للخطر ويعيق حقوق الأطفال الذين يعانون من التأثيرات الثانوية للجائحة. وفي هذه المناسبة، قالت السيدة شيما سين غوبتا ، ممثلة اليونيسف في العراق: “إن هذه الإمدادات تبرهن على استمرار دعم اليونيسف لاستجابة العراق للجائحة، بما في ذلك دعم حماية الكوادر الصحية التي في الخطوط الأمامية للوقاية من فايروس كورونا، والتصدي له”.

من ناحيته، قال الدكتور سامان البرزنجي، وزير صحة اقليم كوردستان العراق: “أود أن اسلط الضوء على دعم اليونيسف في السنوات الماضية، بما في ذلك برامج التحصين، وبرامج رعاية الأمومة والطفل، وبرامج التغذية، فضلا عن الاستجابة لفايروس كورونا. وستعزز معدات الوقاية الشخصية هذه قدرة وزارة الصحة في اقليم كوردستان على الاستجابة للتفشي الحالي لفايروس كورونا وغيره من الامراض المعدية.”

وتعد تجهيزات معدات الوقاية الشخصية جزءا من الدعم الواسع الذي تقدّمه اليونيسف للاستجابة للجائحة، ولجهود التطعيم الروتيني في العراق. وقد تم تمويل هذه الجهود من قبل المانحين، بما فيهم ألمانيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ويتضمن جهود التطعيم الخارجي الذي أسهم في حوالي 20% من جهود التطعيم ضد فايروس كورونا في عموم البلد.

كما دعمت اليونيسف أيضًا تسجيل متلقي اللقاح (المستفيدين)، والإبلاغ عن جهود التطعيم ضد فايروس كورونا في أكثر من 1400 مؤسسة صحية من خلال توفير أجهزة الانترنت ( Wi-Fi )، ودفع اشتراكات الإنترنت، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ومن خلال بناء القدرات لمديري البيانات. فمنذ بدء جهود مرفق كوفاكس COVAX ، قدمت اليونيسف أكثر من 12 مليون بطاقة تطعيم، وقامت بتدريب 7600 من العاملين في مجال الرعاية الصحية على تقديم اللقاحات، وإدارتها، وإدارة الأحداث السلبية.

وكجزء من العمل لتعزيز نظام سلسلة التبريد، وفرت اليونيسف خلال هذا العام فقط 653 ثلاجة، و ثمان غرف تبريد، وأكثر من 2400 حاملة للقاحات، و 1200 صندوق تبريد، و 10000 مقياس حرارة، فضلا عن تركيب 93 نظام مراقبة درجة الحرارة عن بعد في جميع المحافظات والأقضية. ومن منظار فني، دعمت اليونيسف عمل الوزارة لتحسين القدرات التخطيطية، وأدخلت نظام إدارة المخزون في 21 قضاء خلال عام 2022.

لقد ساهم كل هذا العمل في زيادة تغطية التحصين للأطفال دون سن الخامسة، بلقاح الكزاز والسعال الديكي (DTP3) والحصبة بمعدلات تطعيم تبلغ أكثر من 90% ، وهو أعلى مستوى منذ عقدين.

ومن أجل تعزيز جهود التحصين، بحلول نهاية العام الحالي، ستدعم اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية حملة متعددة المضادات لمدة 10 أيام عمل – سيتم خلالها نشر 1053 فريقا لتقديم أكثر من مليون جرعة للأطفال في المجتمعات النائية التي يتعذر الوصول إليها.

وسيتم استكمال جهود نهاية العام بحملة في كل انحاء البلد لرسائل التطعيم ضد فايروس كورونا، ورسائل الوقاية، والتي سيتم إطلاقها من خلال الإعلانات التلفزيونية واللوحات الإعلانية.

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تعمل اليونيسف في بعض أصعب الأماكن في العالم للوصول إلى الأطفال الأكثر حرمانا في العالم. فنحن نعمل من أجل كل طفل، في كل مكان، في أكثر من 190 بلداً ومنطقة لبناء عالم أفضل للجميع. لمزيد من المعلومات عن اليونيسف وعملها من أجل الأطفال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.unicef.org.

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