بريطانيا تتحول إلى بنوك الحرارة بسبب أزمة الطاقة وانخفاض درجات الحرارة

إيهاب مقبل

أفتتحَ مؤخرًا في بريطانيا نحو 3200 «بنك حراري». ومن المتوقع أن يكون المكان البديل للإنجليز المتجمدون من البرد لتدفئة أنفسهم فيه عندما تنخفض درجات الحرارة.

تضررت المملكة المتحدة بشدة بسبب أزمة الطاقة المستمرة. وقدْ ذكرت صحيفة الغارديان في وقت سابق أن العديد من العائلات البريطانية تقضي أمسيات طويلة في مطاعم الماكدونالدز للتدفئة والبحث عن المياه الساخنة وخدمة الواي فاي ومشاهدة التلفزيون. كما ذكرت قناة برس في وقت سابق أن العديد من النساء البريطانيات أختارن العمل في الدعارة مقابل المال لتغطية تكاليف المعيشة ودفع فواتير الكهرباء والغاز. حتى أنهم أجبروا على اختراع كلمة جديدة لوصف المشكلة: «فقر الطاقة».

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في بعض المناطق البريطانية إلى أقل من 10 درجات تحت الصفر. ولذلك أفتتحَ مؤخرًا بنوك الحرارة المزعومة في جميع أنحاء البلاد. إنها أماكن مُخصصة لتدفئة الإنجليز الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف تدفئة منازلهم.

وبحسب صحيفة ذا ناشيونال نيوز، فقدْ أفتتحَ في الأونة الأخيرة أكثر من 3200 بنك حراري في جميع أنحاء المملكة المتحدة. ويتم تغطية تكاليف هذه البنوك من قبل الجمعيات الخيرية والسلطات المحلية ضمن حملة عرفت باسم «حملة الترحيب الحار».

تشير التقديرات إلى أن 16.4 مليون شخص في المملكة المتحدة لن يكون بمقدورهم تحمل تكاليف تدفئة منازلهم هذا الشتاء. وتتنبأ حملة الترحيب الحار بأن واحدًا من كل عشرة أشخاص قدْ يتوفى هذا الشتاء بسبب ما يسمى بـ«فقر الطاقة».

وكانت الشبكة الوطنية البريطانية للإمدادات والاستهلاك قدْ أشارت في تقريرها السنوي لتوقعات الشتاء إنها «ستعتمد على واردات الطاقة عبر الكابلات البحرية لضمان توفير احتياجات الطاقة. وفي ظل أزمة الطاقة بأوروبا وقطع روسيا إمدادات الغاز الطبيعي عن القارة كرد فعل على العقوبات المفروضة على موسكو، إضافة إلى مشكلات توليد الطاقة من المحطات التي تعمل بالوقود النووي في فرنسا وألمانيا، يزداد الخطر من ألا تحصل بريطانيا على احتياجاتها عبر شبكة خطوط الربط مع أوروبا».

المصادر:

https://www.thenationalnews.com/world/uk-news/2022/12/10/uk-turns-to-warm-banks-amid-plummeting-temperatures-and-cost-of-living-crisis/

https://www.presstv.ir/Detail/2022/10/18/691142/Rising-cost-of-living-UK-pushes-more-women-prostitution

https://www.theguardian.com/business/2022/may/17/energy-bills-struggling-families-pushed-to-seek-refuge-in-mcdonalds

https://www.telegraph.co.uk/business/2022/07/28/britain-relying-imported-power-keep-lights-winter-says-national/

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