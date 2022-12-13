بلدية البصرة: خطة بثلاثة محاور لإنجاز كامل الاستعدادات لبطولة كأس الخليج



أعلنت مديرية بلدية الأحد، إعداد خطة خدمية لإنجاز كامل الاستعدادات المتعلقة ببطولة كأس الخليج المزمع انطلاقها في السادس من كانون الأول من العام المقبل في المحافظة.

وقال مدير البلدية علي اسماعيل الموسوي إن “اجتماعا موسعا عقد بين حكومة البصرة والدوائر الخدمية والامنية والجهات المعنية، إضافة إلى المقاولين الذي لديهم أعمال تنجز حاليا بالمحافظة وتم التوجيه بسرعة إكمال المشاريع الخدمية لإظهار المحافظة بالجاهزية العالية للبطولة”.

وبين الموسوي أن “خطة التنظيم ستكون على ثلاث مراحل، سيتم فيها العمل بين المديرية والقطاع الخاص لإكمال الجاهزية سيما ونحن على أعتاب أقل من شهر واحد لانطلاق البطولة”.

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