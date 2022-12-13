سيد دخيل تهاجم نائبا في البرلمان العراقي: سرق حصتنا المائية وسقى اراضيه

الأثنين 12 . 12 . 2022 ——اتهمت الإدارة المحلية بقضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار، الإثنين، أحد النواب بالتسبب بعطش كبير في القضاء وهلاك مزروعات الفلاحين.

وقال قائممقام القضاء، حيدر الابراهيمي لوكالة شفق نيوز، ان “النائب عن مناطق شمالي محافظة ذي قار، كاظم الفياض، قام بتخريب ناظم مشروع السابلة الاروائي وفتحه بكامل طاقته على مناطق الريف في الرفاعي هناك وغيرها من المناطق الأخرى”، لافتا إلى أن “النائب قام بتجاوز القانون اولاً، ونظام المراشنة المعمول به ثانياً بين اقضية ونواحي المحافظة”.

وتابع الإبراهيمي، أن “تصرف النائب تسبب بعطش اقضية الشطرة والدواية والغراف والإصلاح، وآخرها سيد دخيل الاكثر ضرراً بهذا الجانب”، مؤكدا أنه “قام بإرواء عطشه وسقي مزروعات أهله على حساب عطشنا وهلاك مزروعات فلاحينا”.

واضاف، ان” رئيس الوزراء، محمد السوداني، تحرك شخصيا ضد هذا الموضوع ووجه برفع شكوى قضائية ضد النائب، كما قام بالتواصل شخصياً مع مجلس النواب لرفع الحصانة عنه وتقديمه للقضاء بتهمة خرق القانون”.

وحاولت التواصل مع النائب الفياض، لكن المحاولات باءت بالفشل بسبب إغلاق النائب جميع اجهزته.

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