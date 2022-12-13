صحيفة إيرانية تكشف تفاصيل لقاء السفير الإيراني مع وزير الداخلية

كشفت صحيفة طهران تايمز الإيرانية شبه الرسمية،

وبينت الصحفية أن الاجتماع “بحث تطورات الازمة” على الحدود.

وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، إن” السفير الإيراني تابع مع الوزير اخر تطورات تأسيس قوة حماية الحدود التي أعلنت السلطات العراقية عن الشروع بتشكيلها للسيطرة على الحدود مع ايران ومنع عمليات تهريب السلاح الى داخل ايران”.

وتابعت “بحث الطرفان دخول المخدرات بين البلدين واتفقا على وضعها كاحد الاولوليات الرئيسية للتعاون المقبل بين الطرفين والذي اكد خلاله وزير الداخلية العراقية عن استعداده للتعاون الكلي مع السلطات الإيرانية لتحقيق أهدافه”.

وبحث الطرفان أيضا بحسب الصحيفة “التعاون الاقتصادي، الأمني التجاري والاستثماري بالإضافة الى مشاكل المياه والطاقة العالقة بين البلدين، مشددين على ضرورة إقامة تواصل مستمر بين الجانبين لتحقيق استدامة لجهود معالجة المشاكل العالقة”.

وأضافت ختاماً أن الطرفين بحثا كذلك مشروع إقامة “نظام اداري مشترك عبر الحوكمة الالكترونية وإصدار بطاقات مصرفية مشتركة بين المصارف العراقية والإيرانية بالإضافة الى جهود موازنة الصادرات والواردات بين البلدين”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط