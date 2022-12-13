غياب العدالة الاجتماعية يدفع الناس الى التظاهر الآلاف يحتشدون في الشوارع

كثيرا ما راهنت القوى المتنفذة على نجاح مساعيها في القضاء على الحركة الاحتجاجية في البلاد، لكن هذا الرهان دائما ما ينتهي بالفشل، نتيجة اعتماد القوى الحاكمة على إجراءات ترقيعية ونفعية وذات ابعاد فئوية ضيقة، وبالتالي تفاقمت الازمات نتيجة لهذه السياسيات الخاطئة، وشهدت مدن البلاد المختلفة نزول عشرات الالاف من المحتجين الى الشوارع خلال اليومين الماضيين، مطالبين بثبيت المحاضرين في المجان، وتوفير فرص العمل والخدمات.

المتقاعدون يطالبون بزيادة رواتبهم

وفي العاصمة بغداد، تظاهر المئات من المحاضرين في المجان امام مبنى وزارة المالية، مطالبين في الإسراع بثبيتهم على الملاك الدائم وتضمين مستحقاتهم المالية، فيما تظاهر العشرات من المفسوخة عقودهم من منتسبي وزارة الدفاع أمام بوابة المنطقة الخضراء، مطالبين بإعادتهم للخدمة مجددا.

ونظم العشرات من المتقاعدين بدعوة من الجمعية العراقية للمتقاعدين، تظاهرة امام مبنى مجلس الوزراء، مطالبين بتحسين رواتب المتقاعدين كافة، ورفع الحد الأدنى من الراتب الشهري الى ٨٠٠ الف دينار، وتضمين ذلك في موازنة ٢٠٢٣.

وسلّم رئيس الجمعية مهدي العيسى مطالب المتظاهرين الى الجهات المعنية.

وفي بغداد أيضا، نظم عدد من أهالي منطقة كمب الكيلاني وقفة احتجاجية مطالبين وزارة الصحة والجهات المعنية بفتح المركز الصحي في المنطقة، والذي اغلق منذ عدة سنوات.

محاضرو البصرة يغلقون تربيتها

وفي البصرة، اغلق المئات من المحاضرين في المجان والاداريين مبنى تربية المحافظة، في تصعيد احتجاجي للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم، بعد استيفائهم الشروط القانونية كمتعاقدين.

وطالب العشرات من عمال بلدية البصرة خلال تظاهرة لهم امام مبنى الدائرة بتثبيتهم على الملاك الدائم، أسوة بأقرانهم في دوائر وزارة الكهرباء.

في الاثناء، نظم العشرات من منتسبي قيادة القوة البحرية في البصرة، وقفة احتجاجية أمام مبنى الحكومة المحلية، مطالبين بشمولهم بقطع الأراضي المخصصة لهم ضمن المقاطعة 35.

ونظم العشرات من موظفي العقود في الشركة العامة لصناعة الاسمدة الجنوبية في خور الزبير، وقفة احتجاجية، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.

ميسان تطالب بالملاك الدائم

الى ذلك، جدد المئات من المحاضرين والاداريين المتعاقدين مع مديرية تربية ميسان على مدار اليومين الماضيين، تظاهراتهم أمام مديريتهم، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم، بعد تمامهم شروط التثبيت، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

واغلق العشرات من خريجي كليات الهندسية في ميسان شركة النفط وسط مدينة العمارة احتجاجا على عدم شمولهم بفرص العمل التعاقدية والتي بلغت 150 درجة خصصت لهم في وقت سابق، مشيرين الى عدم التماسهم اية جدية من قبل ادارة الشركة بالتعامل مع قضيتهم التي مضى عليها عام كامل، دون تحقيق اي تقدم في الوعود التي قدمت لهم بشمولهم بالتعيينات، على حد قولهم.

بغداد ـ طريق الشعب

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