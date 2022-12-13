وزارة النفط تناقش مع وفد كردستان تفعيل اللجان المشتركة لحل المشاكل العالقة



ناقش نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الثلاثاء، مع وفد الإقليم التفاوضي برئاسة وزير المالية أوات شيخ جناب، تفعيل اللجان المشتركة لحل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان أنه “استقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني وفد الإقليم التفاوضي برئاسة وزير المالية أوات شيخ جناب، وعضوية كل من: وزير الثروات الطبيعية وكالة كمال محمد، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح، ورئيس ممثلية حكومة الإقليم في بغداد والمتحدث باسم حكومة الإقليم، بالإضافة الى عدد من المستشارين في وزارة الثروات الطبيعية”.

وأضاف أنه “جرى خلال اللقاء بحث سبل تفعيل اللجان المشتركة، المرتبطة بلجنة التفاوض الرئيسة التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء، لإيجاد حلول واقعية للمسائل العالقة بين المركز والإقليم خصوصاً ما يتعلق بملف إدارة الثروة النفطية”.

وأشار الى أنه “حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب، ومدير عام شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، ومدير عام الدائرة القانونية، ومدير عام دائرة الرقابة الداخلية، ومدير عام الدائرة الاقتصادية، ومدير عام دائرة العقود والتراخيص، وعدد من المسؤولين في الدوائر المعنية والمكتب الإعلامي”.

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