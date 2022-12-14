Posted on by

أرجنتين ميسي إلى نهائي كأس العالم


2022-12-13

تأهل المنتخب الأرجنتيني، يوم الثلاثاء، الى المباراة النهائية بعد تحقيقه الفوز على نظيره الكرواتي بنتيجة 3-0 ، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر وتستمر حتى 18 كانون الثاني الجاري.

انتهى الشوط الاول بتقدم الأرجنتين بهدفين دون مقابل جاء الهدف الأول عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح قائد الفريق ليونيل ميسي في الدقيقة 34، بينما جاء الهدف الثاني بمجهود فردي عن طريق اللاعب جوليان الفاريز في الدقيقة 39.
وفي الشوط الثاني عاد اللاعب جوليان الفاريز ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للأرجنتين والذي كان من صناعة اللاعب ميسي في الدقيقة 69 من عمر اللقاء .

وسيواجه المنتخب الارجنتيني في المباراة النهائية الفائز من مباراة المغرب وفرنسا التي ستقام يوم غد في الساعة العاشرة مساءً .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close