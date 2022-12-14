أرجنتين ميسي إلى نهائي كأس العالم



2022-12-13

تأهل المنتخب الأرجنتيني، يوم الثلاثاء، الى المباراة النهائية بعد تحقيقه الفوز على نظيره الكرواتي بنتيجة 3-0 ، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر وتستمر حتى 18 كانون الثاني الجاري.

انتهى الشوط الاول بتقدم الأرجنتين بهدفين دون مقابل جاء الهدف الأول عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح قائد الفريق ليونيل ميسي في الدقيقة 34، بينما جاء الهدف الثاني بمجهود فردي عن طريق اللاعب جوليان الفاريز في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني عاد اللاعب جوليان الفاريز ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للأرجنتين والذي كان من صناعة اللاعب ميسي في الدقيقة 69 من عمر اللقاء .

وسيواجه المنتخب الارجنتيني في المباراة النهائية الفائز من مباراة المغرب وفرنسا التي ستقام يوم غد في الساعة العاشرة مساءً .

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