إيران: أحكام بسجن 400 محتج



واصلت السلطات الإيرانية معاقبة الإيرانيين الذين شاركوا في المظاهرات والاحتجاجات التي عمّت معظم المدن منذ مقتل مهسا أميني في أثناء توقيفها لدى «شرطة الأخلاق» خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأنزلت أمس عقوبات بالسجن؛ يصل بعضها إلى 10 سنوات، على 400 من المحتجين بالعاصمة طهران.

وقال رئيس قضاة محافظة طهران، علي القاصي مهر: «في جلسات الاستماع الخاصة بقضايا مثيري الشغب بمحافظة طهران، حُكم على 160 شخصاً بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات، وعلى 80 شخصاً بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات، وعلى 160 شخصاً لمدد تصل إلى عامين»، وفق ما نقل عنه موقع «ميزان أونلاين».

وقوبلت الجمهورية الإسلامية بإدانة دولية واسعة النطاق بعد إعدام رجلين في أقل من أسبوع على خلفية الاضطرابات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

في غضون ذلك، أعلنت بريطانيا، أمس، عقوبات على رجال أعمال إيرانيين متورطين في إنتاج وتوريد طائرات مسيّرة عسكرية استخدمت في الهجمات الروسية بأوكرانيا. وعلق وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، قائلاً إن «عزلة النظام الإيراني تزداد في مواجهة دعوات التغيير التي تصم الآذان من شعبه».

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض مزيداً من العقوبات على إيران بسبب «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وإعدام متظاهرين، والقمع غير المقبول للاحتجاجات». وقالت دول الاتحاد الأوروبي؛ البالغ عددها 27، في بيان الاثنين: «سوف تجمَّد أصول محتملة لأكثر من 20 فرداً ومنظمة واحدة من إيران في الاتحاد الأوروبي، وسوف يُحظر سفرهم إلى التكتل».

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