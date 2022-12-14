إيمان عواد أول شخصية نسائية تقتحم انتخابات الغرفة التجارية في قطاع غزة

بقلم:- سامي ابراهيم فودة

إيمان عواد سيدة أعمال فلسطينية مرموقة وفية لهويتها وعاشقة لوطنها وشغوفة لعملها وهي إحدى الوجوه النسائية البارزة والناجحة في حياتها المهنية في قطاع غزة, فقد جعلت لنفسها بصمة فريدة في الإبداع والتميز خلال مسيرتها المهنية بدخولها عالم ريادة الأعمال,

بدأت سيدة الأعمال إيمان عواد مشوارها المهني في عالم التجارة والأعمال قبل عشرون عاما ونيف, واستطاعت بعملها الدؤوب والجاد أن تحقق نجاحات وإنجازات باهرة في المراكز التي شغلتها والأنشطة التي تتابعها, وان تميز نفسها عن باقي اقران جيلها بعطائها اللامحدود, حتي أصبحت لديها من الخبرة الإدارية والقيادية ما يمكنها من ترأس العديد من إدارة الشريكات علي مستوي الوطن,

فمسيرتها الطموحة لم تكن تكتفي بالتوقف عند وصولها لأي محطة في طريقها، فمع كل نجاح وإنجاز على المستوى الشخصي, يترك بداخلها الأثر الكبير والذي يزيد من رغبتها الجامحة التي لا تعرف الحدود في تحقيق المزيد من النجاحات للمرأة الفلسطينية والمساهمة في خلق بيئة عمل لها تؤمن استقلاليتها وتمكينها من أجل تقدم الاقتصاد الفلسطيني الوطني نحو الافضل,

فكان مشوارها المهني مساراً لطريق النجاح كمسؤول في قسم التسويق والإنتاج بشركة ترست العالمية للتأمين منذ العام ١٩٩٨م وحتى عام ٢٠١١م،وتقلدت سيدة الأعمال إيمان عواد العديد من المناصب في القطاع الخاص وترأست عدة شركات في قطاع غزة منها,

– تقلدت سيدة الأعمال إيمان عواد منصب المدير الإقليمي للشركة العالمية المتحدة للتأمين- قطاع غزة،

– شغلت منصب رئاسة مجلس إدارة شركة “بيك آند كول” للتجارة والتوريدات والمقاولات،

– تقلدت منصب رئيسا لمجلس إدارة شركة”إي آند إم”للسياحة العلاجية- رام الله،

– شغلت منصب نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة مدينة “كيدز لاند” الترفيهية ومنتجع “الجونة بيتش”.

محطات مضيئة ونجاحات وانجازات باهرة تحققت في مشوار حياة سيدة الأعمال إيمان عواد

– فازت سيدة الأعمال إيمان عواد في عام ٢٠٢٠م بانتخابات مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية،

– تم اختيارها كنائبة لرئيس مجلس الإدارة، وتصنع برفقة زملائها في الهيئة نهوضاً مميزاً بواقع هذا القطاع، من خلال المساعدات والتسهيلات التي تم تقديمها للمتضررين من الحروب الإسرائيلية المتتالية، والخسائر الناجمة عن جائحة “كورونا” ليرتفع عدد المنتسبين للهيئة لأكثر من أربعة أضعاف.

– حقق مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية اختراقين مهمين تمثلا في توقيع بروتوكول تعاون وشراكة استراتيجية مع النقابة المهنية للسياحيين المصرية، ووقع البروتوكول ممثلاً عن الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية الأستاذة ايمان عواد نائب رئيس مجلس الإدارة، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع سلطة الأراضي حول الخصومات المالية للمنشآت السياحية.

– إيمان عواد هي عضو الهيئة العامة لاتحاد المقاولين الفلسطينيين.

– سيدة الأعمال إيمان عواد لها إسهامات عديدة في دعم الأنشطة الرياضية علي مستوي غزة ” وخاصة نادي بيت حانون الرياضي” كما ولها باع طويل في دعم ورعاية ” الأغاني الوطنية “وتقديم يد العون والمساعدة لكل من ضاقت به السبل وطرق منزلها أو في مكان عملها.

– تطمح سيدة الأعمال إيمان عواد من خلال ترشحها لعضوية غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة تحت شعار “معاً وسوياً نحو غرفة تجارية رائدة، لقيادة مرحلة جديدة عنوانها “النهوض بالواقع الاقتصادي سيرا على درب المؤسسين الرواد، وتأمين الحماية المالية والقانونية للتجار، وتسيهل إتمام كافة معاملاتهم”.

– يتزامن إعلان سيدة الأعمال إيمان عواد ترشحها لعضوية غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، مع إطلاقها للحملة الانتخابية عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ستعلن من خلالها بيانها الانتخابي الأول وبرنامجها التفصيلي والشامل للنهوض بواقع الغرفة التجارية بغزة.

كل الدعم والتوفيق بإذن الله, لأول شخصية نسائية فلسطينية تخوض انتخابات الغرفة التجارية في قطاع غزة

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