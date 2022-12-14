ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على سعر صرف بلغ 151950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 151250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 151500 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 151750 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151650 دينارا مقابل 100 دولار.

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