الحكومة الاتحادية تقرر إرسال 400 مليار دينار إلى أربيل



نتيجة للمفاوضات المستمرة بين وفد حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة لشهري تشرين الثاني / نوفمبر وكانون الأول / ديسمبر من العام الجاري، والبالغة 400 مليار دينار.

وفد حكومة إقليم كوردستان، الموجود حالياً في بغداد بإشراف وتوجيهات رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، استأنف المحادثات مع الحكومة الاتحادية ولا يزال في بغداد للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة.

ويضم الوفد كلاً من وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ووزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، ورئيس دائرة التنسيق والرقابة في مجلس الوزراء عبد الحكيم خسرو، والمتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل.

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