الحكومة ترسل 400 مليار دينار إلى إقليم كردستان

صوت مجلس الوزراء أمس على صرف مبلغ 400 مليار دينار لرواتب موظفي إقليم كردستان.

وقالت وزيرة الهجرة ايفان فائق في مؤتمر صحفي أمس، ان «مجلس الوزراء عقد جلسته أمس وصوت على صرف 400 مليار دينار لتسديد مستحقات إقليم كردستان».

من جانبه، أفاد رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد فارس عيسى، بأن «ارسال مبلغ 400 مليار دينار لإقليم كردستان، يأتي ضمن اتفاق مبدئي، تعقبه حوارات».

إلى ذلك، ذكرت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد، ان هذا المبلغ هو «مستحقات شهري تشرين الثاني وكانون الأول الخاصة برواتب موظفي الإقليم».

يأتي ذلك فيما التقى وفد من حكومة إقليم كردستان في بغداد أمس الاول وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية طيف سامي، وبحث معها حصة الإقليم من موازنة العام المقبل.

وهذه هي المرة الثانية التي يزور فيها وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان بغداد، بعد تشكيل الحكومة برئاسة‌ محمد شیاع السوداني لمناقشة الموازنة والمادة 140 وغيرها من القضايا العالقة.

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