المحكمة الاتحادية تنظر بدعوى إبطال تكليف السوداني مطلع العام المقبل

حددت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأربعاء، مطلع العام المقبل موعدا للنظر بدعوى تقدم بها محامون تخص إبطال تكليف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية.

وقدّم المحامون وهم كل من: أحمد رائد حياوي، وحازم مازن كريم، وعلي شمران عيدان الدعوى التي لم تتضح إذا ما كانت جهات سياسية تقف خلفها أم لا.

و الدعوى موجهة ضد كل من: رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، ورئيس مجلس الوزراء محمد شيّاع صبار السوداني إضافة إلى وظائفهم.

هذا وقد حددت المحكمة الاتحادية يوم 11 من شهر كانون الثاني من العام 2023 موعدا للنظر في الدعوى.

يذكر أن مجلس النواب كان قد صوت في نهاية شهر تشرين الأول الماضي، على الكابينة الوزارية للسوداني بعد مخاض عسير جراء الخلافات السياسية التي استمرت لعام كامل عقب الانتخابات المبكرة التي أُجريت في البلاد في العام 2021.



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