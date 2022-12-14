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بإيعاز من وزير الهجرة.. إغاثة نحو (9)آلاف أسرة نازحة بمادة النفط الأبيض في اقليم كردستان

في إطار توجيهات وزير الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو، قامت كوادر الوزارة بتوزيع مادة النفط الأبيض على (٨٨٧١) أسرة نازحة في مخيمات إقليم كردستان.

حيث وزعت أكثر من (٤٤٠) ألف لتر في مخيمات (خانكي وباجد كندالا 1و2 وقاديا في قضاء سميل ومخيم مامليان في قضاء عقرة) التابعة الى محافظة دهوك بواقع (٥٤٦٩) أسرة نازحة، فيما كانت حصة الاسر النازحة في مخيمات (ديبكة والخازر وحسن شام u2 و u3) التابعة الى محافظة اربيل أكثر من (١٧٠) ألف لتر، لتشمل (٣٤٠٢) أسرة نارحة.

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